Сенат Чехии поддержал вступление Украины в НАТО

Сенат Чехии принял резолюцию в поддержку начала процесса вступления Украины в НАТО. За это 31 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил благодарность, назвав решение признаком нарастающего импульса для того, чтобы шагнуть к членству Украины на саммите в Вильнюсе.



"Я благодарен Сенату Чехии за принятие резолюции в поддержку начала процедуры вступления Украины в НАТО. Импульс к тому, чтобы шагнуть к членству Украины на саммите в Вильнюсе, продолжает нарастать”, – написал Кулеба в своем Twitter.



Кулеба поблагодарил главу Сената Милоша Выстрчило и чешских сенаторов за их шаг.



I am grateful to @SenatCZ for passing a resolution in support of starting Ukraine's NATO accession process. The momentum for taking a step toward Ukraine’s membership at the summit in Vilnius continues to build and we thank @Vystrcil_Milos and Czech senators for their move.