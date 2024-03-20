



Сейчас ВСУ нет потребности мобилизовать 500 тысяч украинцев

Потребности мобилизовать 500 тысяч украинцев в ряды Вооруженных сил Украины на текущий момент нет. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Bloomberg.



По словам премьера, оценка показала, что такой масштаб мобилизации не является необходимым, учитывая ротации, которые происходят на линии фронта, и поступление оружия.



"Мы продолжим борьбу, если получим поддержку от наших партнеров по артиллерийским снарядам, ракетам дальнего и среднего радиуса действия", - сказал Шмыгаль.



Напомним, в конце января правительство внесло в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок его проведения. Первый вариант документа был предложен парламенту в конце декабря, но после шквала критики его отозвали.



Новый законопроект уже прошел первое чтение. В настоящее время парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает более 4 тысяч поправок к законопроекту.



Недавно Минобороны сообщило, что количество мобилизованных корректируется в зависимости от потребности и ситуации на фронте. При этом, 400-500 тысяч являются общими отметками.