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Сегодня Зеленский выступит на Берлинском кинофестивале
16.02.2023 13:29 Раиса Вовк

Сегодня Зеленский выступит на Берлинском кинофестивале

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 февраля, в выступит на открытии Берлинского кинофестиваля в видеоформате. Об этом сообщает ANSA.

"Для нас большая честь иметь возможность поприветствовать президента Украины Владимира Зеленского в цифровом формате на открытии нашего фестиваля в четверг вечером", - заявили руководители фестиваля.

Прямая видеотрансляция с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится сразу после выступления режиссера и актера Шона Пенна, который планирует представить фильм о войне в Украине под названием "Супердержава". 

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