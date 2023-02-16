



Сегодня Зеленский выступит на Берлинском кинофестивале

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 февраля, в выступит на открытии Берлинского кинофестиваля в видеоформате. Об этом сообщает ANSA.



"Для нас большая честь иметь возможность поприветствовать президента Украины Владимира Зеленского в цифровом формате на открытии нашего фестиваля в четверг вечером", - заявили руководители фестиваля.



Прямая видеотрансляция с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится сразу после выступления режиссера и актера Шона Пенна, который планирует представить фильм о войне в Украине под названием "Супердержава".