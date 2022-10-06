



Сегодня состоится слушание о досрочном освобождении убийцы раввина Кахане

Спустя 22 года после убийства раввина Биньямина Кахане и его жены Талии совет досрочного освобождения ШАБАС рассмотрит возможность досрочного освобождения убийцы раввина Насера Абу Хамида.



Слушание состоится сегодня утром, сообщает "Аруц Шева".



Насер Абу Хамид потребовал проведения слушания по причине плохого состояния здоровья. Осужденный в настоящий момент отбывает семь пожизненных заключений плюс еще 50 лет.



Отмечается, что первоначально слушание было назначено на сентябрь, но после того как близкие погибших узнали о намерениях ШАБАС, они выразили протест и обратились с просьбой отложить слушание.