



Сегодня Авив Кохави завершает военную карьеру

Генерал Авив Кохави сегодня завершит свой срок полномочий в качестве начальника Генштаба, а на его место будет назначен генерал-майор Герци Халеви, который станет 23-м начальником Генштаба.



Церемония смены начальников Генштаба состоится в 10:00 в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме, где Хелеви будет присвоено звание генерал-полковника в присутствии премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта. После этого Халеви посетит Стену Плача и Бейт Ха-Наси, а оттуда отправится на церемонию почетного караула в Кирию в Тель-Авиве.