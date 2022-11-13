



Сегмент с Гидоном Сааром был вырезан 13-м каналом за считанные часы до эфира

За несколько часов до выхода в эфир передачи программы расследований "Момент истины", важный для просмотра фрагмент, в котором заснят министр юстиции Гидеон Саар, был вырезан и не вышел в эфир. Об этом сообщает портал Walla!



Несколько секунд этого фрагмента транслировались в рамках промо-ролика программы в течение недели, предшествовавшей эфиру программы, так что, похоже, редакторы программы нашли в нем смысл и вклад в тезисы, поднятые в расследовании. .



За несколько часов до эфира продюсер серии передач, Рам Лэндс, получил от менеджмента 13-го канала просьбу "вырезать" данный сегмент, который может "нанести ущерб" "видным людям в партии".



Портал Walla сообщает, что просьба поступила в рамках кампании давления, оказанного от имени высокопоставленных чиновников в блоке "А-Махане А-Мамлахти".



Ведущая программы и лицо, стоящее за расследованием, Сион Коэн Сабан, не принимала никакого участия в изменении, и это было сделано "через ее голову". Следует также отметить, что даже в том сегменте, который уже транслировался в промо-ролике, логотип "А-Махане А-Мамлахти" был размыт.



Новая программа 13-го канала "Момент истины", представленная Коэном Сабан, вышла в эфир на прошлой неделе и достигла высокого показателя просмотров - 10,5%.



В рамках расследования Коэн Сабан проследил "дело педофилов", которое было раскрыто в 2019 году Маором Цуром, тогда криминальным репортером 13-го канала. В центре скандала был "охотник за педофилами", который убедил довольно много известных деятелей - в том числе членов Кнессета - встретиться с ним, и пытался шантажировать их после этого.

