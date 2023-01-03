



СБУ выдвинула военным РФ первые подозрения за обстрелы Украины

Служба безопасности Украины сообщила, что объявила первые подозрения за обстрелы гражданских объектов Украины: собраны доказательства на российского генерала и адмирала флота РФ.



"Следователи Службы безопасности собрали качественную доказательную базу на двух представителей высшего командования РФ, которые несут ответственность за обстрелы гражданских объектов Украины. Одним из них является командующий дальней авиации воздушно-космических сил ВС РФ генерал-полковник Сергей Кобылаш. А другим - бывший командующий черноморским флотом РФ адмирал Игорь Осипов. Им обоим объявлено о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ.



Как сообщается, этим двум представителям высшего командования рф объявлено о подозрениях по ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).



"Это первые подозрения, которые Украина объявляет именно за обстрелы гражданских объектов в Украине", - отметили в СБУ.



Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.



"В ходе расследования следователи СБУ установили, что с начала полномасштабного вторжения Сергей Кобылаш выполняет указания высшего военно-политического руководства россии по уничтожению украинских городов. Именно по его приказу российские захватчики осуществляют массированные ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины", - рассказали в СБУ.



Для проведения воздушных атак враг использует стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, а также дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, на вооружении которых крылатые ракеты типов Х-555, Х-101, Х-55 и Х-22.



"Что касается Игоря Осипова, то по данным следствия, в период с 24 февраля по 10 августа этого года чиновник отдавал приказы на проведение систематических ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам", - сообщили в СБУ.



Вражеские атаки осуществляли высокоточными управляемыми крылатыми ракетами «3М14-Калибр» с российских боевых кораблей.