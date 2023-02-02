



Сбежавший командир Вагнера: Пригожин - дьявол

Бывший наемник ЧВК "Вагнера", Андрей Медведев, рассказал в эксклюзивном интервью CNN, что жестокость, свидетелем которой он стал в Украине, в конечном итоге подтолкнула его к побегу.



Бойцов Вагнера часто отправляли в бой без особого руководства, а обращение роты с сопротивляющимися новобранцами было безжалостным. Медведев утверждает, что тех, кто не хотел воевать, расстреливали на глазах у новичков.



26-летний мужчина, который говорит, что ранее служил в российской армии, присоединился к наемникам ЧВК "Вагнера" в качестве добровольца. Он перешел границу Украины менее чем через 10 дней после подписания контракта в июле 2022 года и принимал участие в боевых действиях под Бахмутом в Донецкой области. Подробности о том, что делал сам Медведев, находясь в Украине, он рассказывать журналистам не захотел.



Бывший вагнеровец сказал, что подчинялся непосредственно основателям ЧВК Дмитрию Уткину и российскому олигарху Евгению Пригожину, которых он назвал "дьяволами".



В заявлении, отправленном CNN по электронной почте во вторник, Пригожин отказался комментировать "военные вопросы" и назвал ЧВК "Вагнера" "образцовой военной организацией, которая соблюдает все необходимые законы и правила современной войны". Основатель ЧВК "Вагнера ранее подтвердил, что Медведев служил в его роте, и сказал, что его "нужно было привлечь к ответственности за попытку жестокого обращения с заключенными".



Медведев дал интервью CNN в Осло после того, как нелегально пересек границу Норвегии, совершив дерзкое дезертирство, в ходе которого, по его словам, его "не менее десяти раз" пытались схватить и убить российские военные. По его словам, он переправился в Норвегию по ледяному озеру, используя белый камуфляж.



Медведев начал службу в ЧВК "Вагнера" с 10 человек под своим командованием. Потом добавились завербованные заключенные.



"Трупов было больше, и входило все больше и больше людей. В конце концов под моим командованием оказалось много людей.Я не мог сосчитать, сколько. Они находились в постоянном обороте. Трупы, еще заключенные, еще трупы, еще пленники", - рассказал Медведев.



После того как Медведев увидел, как наемники становятся пушечным мясом, он решил бежать. Бывший вагнеровец добавил, что хочет поделиться своей историей, чтобы помочь привлечь к ответственности Пригожина и президента России Владимира Путина.

