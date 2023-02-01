



Саудовская Аравия призвала мировое сообщество выполнить обязательства перед ПА

Саудовская Аравия призвала международное сообщество выполнить свои обязательства по прекращению "израильской оккупации палестинских территорий и прекращению нападений на мирных жителей на палестинских территориях".



Такое заявление прозвучало во время заседания саудовского кабинета министров, на котором была подтверждена необходимость возрождения ближневосточного мирного процесса, сообщает Saudi Gazette.



Исполняющий обязанности министра средств массовой информации Маджид аль-Касаби сказал, что кабинет следит за развитием событий в регионе и во всем мире, особенно в Палестинской автономии.



Он сказал, что кабинет подчеркнул необходимость возрождения мирного процесса и призвал международное сообщество взять на себя ответственность за прекращение оккупации, прекращение израильских атак и обеспечение необходимой защиты гражданского населения.