



Саудовская Аравия может приобрести российскую огнеметную систему ТОС-1А

В ходе выставки World Defense Show 2024, проходившей в Саудовской Аравии, Александр Михеев, генеральный директор государственного оборонного предприятия "Рособоронэкспорт", заявил о заинтересованности Саудовской Аравии в приобретении тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. Эта система, также известная как термобарическая ракетная установка, вызывает интерес у различных стран благодаря своим огромным разрушительным возможностям. Система ТОС-1А, входящая в состав российского арсенала, известна своим применением в зонах конфликтов, в частности, российскими войсками в Украине. Министерство обороны России опубликовало в социальных сетях несколько видеороликов, демонстрирующих эффективность системы ТОС. Эти демонстрации подчеркивают мощные возможности системы по массовому поражению, особенно укрепленных позиций.



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Одновременно с ТОС-1А Россия представила третье поколение своей термобарической ракетной системы ТОС-3, получившей прозвище "Дракон". ТОС-3 - это усовершенствованный вариант по сравнению с предшественниками, включающий пусковую систему ТОС-2, но установленный на танковом гусеничном шасси, аналогичном ТОС-1А. Эта разработка подчеркивает стремление России совершенствовать свои тяжелые огнеметные системы как для внутреннего использования, так и для международных продаж.



Для России Саудовская Аравия является важным партнером на Ближнем Востоке - регионе, где Москва стремится утвердить свое влияние и расширить портфель экспорта оборонной продукции.

