



Саудовская Аравия и Иран обсуждают военно-морской союз

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани объявил о создании регионального военно-морского альянса.



Выступая по телевидению в пятницу вечером, Ирани сказал, что страны Персидского залива понимают, что сотрудничество необходимо для обеспечения их безопасности. По его словам, между Ираном, Россией и Китаем уже существует трехсторонний военно-морской союз, и три страны ежегодно проводят совместные учения.



“Вскоре мы станем свидетелями того, что весь наш регион будет избавлен от какой-либо нелегитимной силы, а народы нашего региона будут контролировать вопрос безопасности своими силами”, – сказал он.



Иран последовательно требует вывода войск США из Персидского залива и имеет территориальные претензии в некоторых странах Персидского залива.



Относительно других стран региона, Ирани сказал: “В прошлом у нас была совместная деятельность с Оманом, и теперь Саудовская Аравия движется в этом направлении, а также есть Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Ирак, Пакистан и Индия."



“Почти все страны в районе северной части Индийского океана пришли к пониманию того, что они должны поддержать Исламскую Республику Иран и добиться общей безопасности”, – добавил командующий.



По данным Tasnim, Ирани подтвердил, что Объединенные Арабские Эмираты вышли из возглавляемой США военно-морской коалиции в Персидском заливе.

“Сегодня страны региона осознали, что обеспечение безопасности в регионе требует синергии и сотрудничества”, – сказал Ирани, сообщает издание.