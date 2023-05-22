



Сара Нетаниягу хочет лететь в Лондон на перекрестный допрос Мильчена

Адвокат Амит Хадад, представляющий вместе с адвокатом Ноа Мильштейн интересы премьер-министра Биньямина Нетаниягу на его процессе, обратился с просьбой к суду.



Хадад сообщил о том, что его клиент желает, чтобы Сара Нетаниягу присутствовала при видеозаписи показаний бизнесмена Арнона Мильчана в Лондоне. Мильчен, как ожидается, начнет давать показания в ближайшее время.



По словам Хадада, "Госпожа Нетаниягу все знает и может дать нам указания, чтобы мы вмешались, если что-то происходит, указать где правда или ложь. Мой клиент хотел бы воспользоваться своим правом и быть в зале суда во время дачи показаний, но, к сожалению, это невозможно, потому что премьер-министр не может быть в Лондоне в течение двух или трех дней - поэтому мы попросим его присутствовать на слушаниях и наблюдать".



Прокурор Алон Гильдин обратился к судьям: "Мы хотели бы, чтобы показания заслушивались с максимальной интенсивностью, 5 дней в неделю. Суд сказал, что с этим есть сложности. Ожидается, что основное расследование продлится не одно и не два заседания. Ожидается, что перекрестный допрос будет очень длительным. Поэтому мы просим заслушивать свидетеля непрерывно более 3 дней в неделю".