



Санкции? Франция продолжает обслуживать лайнеры Путина и Шойгу

Есть в Европе такие компании, которые сознательно продолжают работать с режимом Владимира Путина. “Жажда прибыли означает, что после начала войны в Украине бизнес [в России] продолжился… Деньги текут свободно, и все счастливы”, — сказал газете Le Parisien бывший топ-менеджер небольшой компании PGA. Это французское подразделение американской группы Astronics занимается авионикой — пилотажно-навигационными и коммуникационными электронными системами, которые устанавливаются на борту воздушного судна. PGA до сих пор обслуживает самолеты VIP-персон — Ил-96 или Superjet-100 Дмитрия Медведева, Сергея Шойгу, Дмитрия Пескова, даже самого Путина, а также два самолета ФСБ, показало расследование Le Parisien.



После российского вторжения в Украину ЕС ввел жесткие санкции в авиационном секторе. Но компания PGA одна из тех, кто зарабатывает на крови. С тех пор французы заработали в России 4-5 млн евро, что соответствует оснащению семи самолетов, рассказал Le Parisien бывший топ-менеджер компании, который остается в курсе ее деятельности благодаря своим связям в профессиональной среде.



Специалисты PGA не просто проводят дистанционную диагностику системы, но и поставляют необходимые для ее функционирования компоненты. Так, в декабре 2023 г. Москва сделала заказ на электронное оборудование на 1 млн евро. По словам источника The Moscow Times, оно должно быть поставлено в этом году — “конечно, втихаря”.

