



Санду: Молдове нужно сосредоточиться на ЕС из-за угроз со стороны РФ

Депутатам Молдовы стоит сосредоточиться на вступлении в ЕС из-за угроз и шантажа со стороны России.



По данным NewsMaker, такое мнение выразила президент республики Мая Санду на заседании парламента.



"Мы должны дискутировать и дебатировать о форме реформ, но мы должны строить европейскую жизнь для граждан", - подчеркнула Санду.



По его словам, те, кто протестуют против евроинтеграции, сами же постоянно путешествуют по европейским странам и отправили туда своих детей на обучение. Она подчеркнула, что со стороны РФ, между тем, поступают лишь угрозы, эмбарго и шантаж. Санду считает, что никто со стороны не имеет права диктовать Молдове, что и как делать.



"Только в ЕС можно жить в процветании, спокойствии и мире. Знаю, что многие из вас считают, что Молдова не может войти в ЕС. Но это не иллюзия, как бы вы ни были разочарованы, мы не переставили верить в нашу страну. Европеизация Молдовы может объединить всех для благой цели - будущего наших детей и нашей страны", - добавила она.

