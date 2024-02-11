



Санду анонсировала возможность решения вопроса Приднестровья

Президент Молдовы Майя Санду анонсировала в ближайшие годы "геополитическую возможность" для решения вопроса Приднестровского региона.



"Для нас по-прежнему основной целью остается поддержание мира и стабильности в стране. Мы стараемся решать вопросы поэтапно, без особой шумихи", - цитирует ее слова Infotag.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам Санду, жители левобережья тоже хотят жить в мире, а сейчас они напуганы из-за того, что живут на границе с Украиной.



"Мы будем демонстрировать положительные эффекты евроинтеграции - и я не представляю, как там могут отказаться от евроинтеграции", - пообещала Санду.



Она также добавила, что присутствие ВС РФ в Приднестровье остается основной проблемой.



"Мы видим, как "кремлевские слуги" здесь с утра до вечера выражают беспокойство нейтралитетом Молдовы. Но статус нейтралитета Молдовы нарушает исключительно РФ. Ни одна другая страна не нарушает нейтралитет", - добавила она.