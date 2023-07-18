



Самолет Пригожина заметили в Беларуси

Во вторник, 18 июля, в Беларуси заметили самолет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.



По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", его борт приземлился на военном аэродроме в Мачулищах в 11:05.



В частности, наблюдатели заметили борт Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795. По предварительным данным, он прибыл из Санкт-Петербурга.



Мониторинговая группа отмечает, что это уже четвертый раз, когда борт Пригожина за последнее время прибывает в Беларусь.