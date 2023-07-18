Самолет Пригожина заметили в Беларуси
Во вторник, 18 июля, в Беларуси заметили самолет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", его борт приземлился на военном аэродроме в Мачулищах в 11:05.
В частности, наблюдатели заметили борт Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795. По предварительным данным, он прибыл из Санкт-Петербурга.
Мониторинговая группа отмечает, что это уже четвертый раз, когда борт Пригожина за последнее время прибывает в Беларусь.