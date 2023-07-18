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Самолет Пригожина заметили в Беларуси
18.07.2023 12:06 Алина Груднева

Самолет Пригожина заметили в Беларуси

Во вторник, 18 июля, в Беларуси заметили самолет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", его борт приземлился на военном аэродроме в Мачулищах в 11:05.

В частности, наблюдатели заметили борт Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795. По предварительным данным, он прибыл из Санкт-Петербурга.

Мониторинговая группа отмечает, что это уже четвертый раз, когда борт Пригожина за последнее время прибывает в Беларусь.

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