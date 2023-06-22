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Сальдо пригрозил ударом по мосту через Дунай. В МИД Молдовы резко отреагировали
22.06.2023 17:41 Раиса Вовк

Сальдо пригрозил ударом по мосту через Дунай. В МИД Молдовы резко отреагировали

Коллаборант и ставленник России в Херсонской области Владимир Сальдо пригрозил ударить по мостам, в частности в Молдове, после обстрела Чонгарского моста. 

В видеообращении на фоне поврежденного моста Сальдо заявил, что эти удары "бессмысленны" и "ничего не решат для результатов СВО".

"И еще один пламенный привет - координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах. Все эти координаты известны, поэтому в скором времени будет очень серьезный ответ", - заявил Сальдо. Правда, через некоторое время эти угрозы исчезли из его Telegram-канала.

Однако МИД Молдовы услышал угрозы гауляйтера Сальдо и вызывает российского посла "на ковер". В Молдове отметили, что подобные заявления абсолютно неприемлемы. 

"Такие заявления абсолютно неприемлемы. Мы не потерпим подобных высказываний, направленных против Республики Молдова", - говорится в сообщении, передает TVR Moldova.

В МИД заявили, что Министерство иностранных дел и европейской интеграции в экстренном порядке вызовет главу дипломатической миссии РФ в Республике Молдова с требованием "предоставить соответствующие объяснения".

Напомним, что 22 июня россияне сообщили о повреждении моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.
В разведке Украины, комментируя повреждение моста, сказали, что сейчас идет работа и она будет продолжена. 

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