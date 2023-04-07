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Саакашвили: я умираю, меня пытают
07.04.2023 16:44 Алина Груднева

Саакашвили: я умираю, меня пытают

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что умирает.

Об этом сообщает Politico.

"В заключении мое здоровье резко ухудшилось, сейчас я умираю. Я систематически подвергаюсь пыткам, физическим и психологическим, в настоящее время в моем организме есть признаки отравления тяжелыми металлами", - сказал он.

По словам Саакашвили, у него развились более 20 серьезных заболеваний после того, как его задержали.

Экс-президент Грузии обратился к Вашингтону, Лондону, Брюсселю и все международному сообществу с призывом "спасти ему жизнь", оказав дипломатическое давление на Тбилиси
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