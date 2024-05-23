



Саакашвили проиграл в суде

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили проиграл в Европейском суде по правам человека.



В ЕСПЧ объявили об отсутствии оснований для сомнений относительно справедливости уголовного дела против него.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В частности, суд постановил, что не было нарушений статьи 6 §§ 1 и 3 (d) (право на справедливое судебное разбирательство / право на присутствие и допрос свидетелей) Европейской конвенции по правам человека.



Также суд решил, что не было нарушений статьи 7 (отсутствие наказания без закона) Европейской конвенции.



"В связи с этим суд принял во внимание, что обвинения, выдвинутые против господина Саакашвили, были серьезными и обоснованными, что в материалах дела содержалось значительное количество как прямых, так и косвенных доказательств против него, что национальные суды провели полностью состязательный процесс, во время которого его адвокат имел возможность допросить всех основных свидетелей и иным образом оспорить доказательства против него, и что, прежде всего, судебные решения были должным образом мотивированными", – сказано в заявлении.