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Саакашвили предстал перед судом: его трудно узнать
03.07.2023 17:57 Ирина Демьянова

Саакашвили предстал перед судом: его трудно узнать

Бывший президент Грузии гражданин Украины Михаил Саакашвили 3 июля по видеосвязи впервые после долгой паузы появился на судебном заседании. Фото того, как сейчас выглядит политик, опубликовал местный ресурс Mtavari.
Трудно узнать: Саакашвили показал, как выглядит

 
Скриншоты с прямой трансляции также обнародовала на странице в Facebook бывшая пресс-секретарь политика Дарья Чиж.
 
"Я могу быть физически слабым, но я очень силен изнутри, я очень силен! Я не совершал преступления против Грузии", - процитировала она слова Саакашвили.
 
Политик еще раз продемонстрировал, на сколько похудел во время содержания в больнице.
 
Не сообщается, сколько сейчас весит заключенный экс-президент, однако еще зимой Чиж писала, что он весил 69 кг. В начале судебного процесса вес Саакашвили составлял 120 кг.


 

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