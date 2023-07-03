



Саакашвили предстал перед судом: его трудно узнать

Бывший президент Грузии гражданин Украины Михаил Саакашвили 3 июля по видеосвязи впервые после долгой паузы появился на судебном заседании. Фото того, как сейчас выглядит политик, опубликовал местный ресурс Mtavari.







Скриншоты с прямой трансляции также обнародовала на странице в Facebook бывшая пресс-секретарь политика Дарья Чиж.



"Я могу быть физически слабым, но я очень силен изнутри, я очень силен! Я не совершал преступления против Грузии", - процитировала она слова Саакашвили.



Политик еще раз продемонстрировал, на сколько похудел во время содержания в больнице.



Не сообщается, сколько сейчас весит заключенный экс-президент, однако еще зимой Чиж писала, что он весил 69 кг. В начале судебного процесса вес Саакашвили составлял 120 кг.