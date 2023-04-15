



Саакашвили ответил поддержавшему его Навальному

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ответил российскому оппозиционеру Алексею Навальному.



Пару дней назад тот призвал грузинские власти отпустить экс-президента на лечение с отсрочкой приговора "или сделать нечто в этом роде".



"С Алексеем Навальным, по моему убеждению, будущим президентом того, что в скором времени останется от России, меня объединяют два момента: то, что мы оба одинаково непримиримы с коррупцией и что мы оба являемся главными врагами для Владимира Путина. Я желаю Алексею выжить, выйти на волю и достичь желаемой цели", - ответил Саакашвили.



Стоит отметить, что состояние здоровья и Саакашвили, и Навального, в местах заключения резко ухудшилось. Экс-президент Грузии объявил, что "умирает". А российский оппозиционер страдает от сильных болей в желудке. Ходят слухи, что его отравили.

