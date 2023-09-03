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С Шольцем произошел несчастный случай
03.09.2023 04:35 Алина Груднева

С Шольцем произошел несчастный случай

Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму, когда занимался спортом.

Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Rundschau.

В связи с этим Шольц отменил все мероприятия, запланированные на 3 сентября. Он собирался посетить свой родной город - Херинген. Какую именно травму получил Шольц, не сообщается.

"В субботу с канцлером произошел несчастный случай во время занятий спортом, дела у него идут не очень хорошо, и, к сожалению, все мероприятия приходится отменить", - сообщил депутат Бундестага Михаэль Рот.

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