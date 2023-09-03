



С Шольцем произошел несчастный случай

Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму, когда занимался спортом.



Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Rundschau.



В связи с этим Шольц отменил все мероприятия, запланированные на 3 сентября. Он собирался посетить свой родной город - Херинген. Какую именно травму получил Шольц, не сообщается.



"В субботу с канцлером произошел несчастный случай во время занятий спортом, дела у него идут не очень хорошо, и, к сожалению, все мероприятия приходится отменить", - сообщил депутат Бундестага Михаэль Рот.