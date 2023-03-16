



С компромиссом Герцога правые окажутся в худшей ситуации чем сейчас

Политический комментатор 12-го канала Амит Сегаль прокомментировал проект компромисса президента Ицхака Герцога.



Сегаль прокомментировал раздел комитета по назначению судей и написал: "В плане президента у коалиции нет большинства, и для назначения судей понадобится поддержка еще трех членов, когда правые будут у власти". В заключение Сигал написал, что это "хуже, чем нынешняя ситуация".



Сегал добавил: "Как вы знаете, я думал, что план президента - это путь. Но это не проект президента, а проект Института демократии. Ни один правый не может принять план, в котором нет пискат а-итгабрут, сохраняется принцип старшинства по стажу для судей БАГАЦа, сохраняется диктаторская власть прокуроров, сохраняется абсолютный контроль активистов при назначении судей. Если Нетаниягу думал о том, чтобы согласиться на это, значит, с ним действительно что-то случилось".