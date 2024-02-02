



Румыния должна готовиться к войне с Россией, считает министр обороны

Румыния не готова к возможной войне с Россией а должна быть готова, заявил в четверг, 1 января министр обороны страны генерал Георгицэ Влад.



Влад сказал в интервью Europa Liberă România, что "если Путин победит в Украине, главной целью будет Республика Молдова. Я убежден, что в ближайшем будущем политика Путина будет обостряться", - добавил румынский генерал.



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Генерал призвал к добровольной базовой военной подготовке мужчин и женщин в возрасте до 35 лет.



"Мы ориентируемся на возрастной сегмент от 18 до 35 лет, независимо от пола, национальности, религиозных убеждений, на людей, которые хотят надеть военную форму. Давайте оплачивать эту услугу и обучать их по основным принципам ведения войны", - сказал Влад.

