



РПЦ "отпускает грехи" погибшим в Украине российским солдатам

Глава русской православной церкви Патриарх Кирилл заявил, что российские солдаты, которые погибнут на территории Украины, "очистятся от грехов".



"Многие гибнут на полях междоусобной войны. Церковь молится о том, чтобы эта битва закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убивали друг друга в этой братоубийственной войне. Но в то же время церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга и необходимостью исполнить свою клятву… пойдет на то, к чему призывает их долг, и если человек погибнет при исполнении этого долга, тогда они, несомненно, совершили действие эквивалентное жертвоприношению. Они пожертвуют собой ради других. И поэтому мы верим, что эта жертва смывает все грехи, совершенные человеком", -сказал 75-летний Кирилл в своем первом обращении после приказа о мобилизации в РФ.