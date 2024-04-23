



Россияне в Тайланде теперь могут быть только 60 дней, а не 90 как раньше

После 2 мая россияне смогут пребывать в Таиланде 60 дней. Королевство сократило срок безвизового режима для граждан России. Об этом пишет газета Khaosod.



Кабинет министров Таиланда одобрил предложение министерства иностранных дел. Осенью прошлого года королевство продлило срок безвизового пребывания граждан РФ с 30 до 90 дней для стимулирования турпотока. Однако после того, как в России стало жить еще тяжелее, те, у кого есть деньги, побежали оттуда во все стороны. В том числе и в Таиланд.



Минувшей зимой более 620 тыс. российских туристов отдохнули в королевстве. Общий поток отдыхающих вырос на 10% по сравнению с показателями сезона 2022–2023.





