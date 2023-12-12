



Россияне не смогут работать дистанционно в России из-за границы

“По мнению Минтруда России, заключение трудового договора о дистанционной работе с гражданином для осуществления трудовой деятельности за пределами РФ не допускается”, — говорится в разъяснении представителя ведомства Дмитрия Мыльникова на портале Консультант Плюс.

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“Если сотрудник выезжает за пределы страны и собирается там работать, он обязан уведомить работодателя, в противном случае он нарушит трудовой договор. Выезд за рубеж имеет значение для налогообложения, в том числе для определения налогового резидентства”,- подчеркнул Мыльников.

