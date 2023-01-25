



Россияне начали мобилизовать депортированных украинцев

В России начали мобилизовать украинских мужчин, которых ранее депортировали с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает Луганская ОВА в Telegram.



"На территории РФ мобилизуют мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий. Это одна из причин принятого правительством РФ решения о выдаче паспортов по месту жительства", - говорится в сообщении.



Также россияне продолжают вербовать заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы. В частности, в Краснодаре активно вербуют таких заключенных в частную военную компанию "Вагнер".



По данным ОВА, наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжелые уголовные преступления.



Между тем, крупнейшая после уничтоженного оккупантами Ледового дворца крытая спортивная арена региона, расположенная в Луганске, переполнена ранеными россиянами. Там сейчас пытаются спасти более 600 боевиков.



Также россияне имеют проблемы с оккупационным руководством населенных пунктов на временно оккупированных территориях. По данным ОВА, захватчики все меньше доверяют местным коллаборантам, поэтому привозят чиновников из России.