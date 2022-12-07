



Россияне будут получать повестку даже при отсутствии "физического контакта"

В России создали единую электронную базу данных военнообязанных, благодаря которой мужчины будут получать повестки в армию даже в случае, если нет возможности физического контакта.



Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.



По данным ведомства, после оцифровки и всех других процедур повестки будут отправляться в форме SMS, электронных писем и сообщений в соцсетях.



Эта функция позволит обеспечить возможность тотального контроля за военнообязанными, не проживающими по месту регистрации.



По данным ГУР, эту систему намерены объединять с базами данных МВД, системы "Мигрант", ГИБДД, СНИЛС, Роскадастра, Росрегистра, ИНН и клиентскими базами мобильных операторов.