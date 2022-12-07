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Россияне будут получать повестку даже при отсутствии "физического контакта"
07.12.2022 02:30 Ольга Белозерова

Россияне будут получать повестку даже при отсутствии "физического контакта"

В России создали единую электронную базу данных военнообязанных, благодаря которой мужчины будут получать повестки в армию даже в случае, если нет возможности физического контакта.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.

По данным ведомства, после оцифровки и всех других процедур повестки будут отправляться в форме SMS, электронных писем и сообщений в соцсетях. 

Эта функция позволит обеспечить возможность тотального контроля за военнообязанными, не проживающими по месту регистрации.

По данным ГУР, эту систему намерены объединять с базами данных МВД, системы "Мигрант", ГИБДД, СНИЛС, Роскадастра, Росрегистра, ИНН и клиентскими базами мобильных операторов.

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