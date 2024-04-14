



Россия заявляет, что иранская атака была оправданной самообороной

Министерство иностранных дел России выступило в защиту массированной атаки Ирана на Израиль с использованием беспилотников и ракет и призвало все стороны "проявить сдержанность" после нападения.



"Выражаем крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе", - заявили в министерстве. "Мы призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность".



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В российском заявлении утверждается, что запуск Ираном около 300 беспилотников и ракет по Израилю подпадает под право Ирана на самооборону в соответствии с уставом ООН в связи с убийством высокопоставленного иранского генерала в Дамаске в начале этого месяца в результате авиаудара, в котором Иран обвинил Израиль.



"Согласно заявлению Министерства иностранных дел Ирана, эта атака была предпринята в рамках права на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН, в ответ на нападения на иранские цели в регионе, включая удар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске 1 апреля, который наша страна решительно осудила. К сожалению, из-за позиции, занятой его западными членами, Совет Безопасности не смог дать должный ответ на удар по иранскому консульскому представительству", - говорится в заявлении.



Министерство иностранных дел обвинило Совет Безопасности ООН в бездействии после удара по Дамаску в эскалации напряженности на Ближнем Востоке за последние две недели.



"Мы неоднократно предупреждали, что многочисленные неразрешенные кризисы на Ближнем Востоке, прежде всего в зоне палестино-израильского конфликта, которые зачастую подпитываются безответственными провокационными действиями, приведут к росту напряженности", - заявили в министерстве.



В последние годы Россия все больше сближается с Ираном и встала на сторону террористической организации ХАМАС после того, как 7 октября ХАМАС уничтожил 1200 человек на юге Израиля.

