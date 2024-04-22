



Россия заявила, что США ждет унижение в Украине, как во Вьетнаме

Представители России сказали в воскресенье, что поддержка американскими законодателями выделения Украине дополнительной помощи в размере $60,84 миллиарда свидетельствует о том, что Вашингтон все глубже погружается в гибридную войну против Москвы, которая закончится унижением наравне с конфликтами во Вьетнаме или Афганистане.



По словам российских и американских дипломатов, полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году привело к самому серьезному ухудшению отношений между Россией и Западом со времен Кубинского ракетного кризиса 1962 года.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В субботу Палата представителей Конгресса США при широкой двухпартийной поддержке приняла законодательный пакет стоимостью 95 миллиардов долларов, предусматривающий помощь в обеспечении безопасности Украине, Израилю и Тайваню, несмотря на резкие возражения со стороны некоторых ультраправых республиканцев.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенным Штатам ясно, что они хотят, чтобы Украина "воевала до последнего украинца", включая нападения на российскую суверенную территорию и гражданское население.



"Все более глубокое погружение Вашингтона в гибридную войну против России обернется для Соединенных Штатов громким и унизительным фиаско, как во Вьетнаме и Афганистане", - сказала Захарова.



По ее словам, Россия даст "безусловный и решительный ответ" на шаги США по вовлечению в войну в Украине.

