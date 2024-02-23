



Россия требует объяснений от Армении относительно ОДКБ

Кремль заявил, что Россия планирует связаться с Арменией после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван заморозил свое участие в возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку этот договор не оправдал надежд страны.



Пашинян сделал эти замечания в интервью в четверг, 22 февраля.



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В последние месяцы он выражал недовольство давними связями Армении с Россией и заявил, что Армения больше не может полагаться на Россию в обеспечении своих оборонных потребностей. Он также заявил, что ее членство в ОДКБ находится под вопросом.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу телеканалу "Звезда", принадлежащему министерству обороны, что Москве нужны более подробные сведения от Армении.



"Армянская сторона не предпринимала никаких официальных действий по этому поводу", - сказал он, имея в виду предполагаемое замораживание участия Армении в ОДКБ.



"Мы намерены связаться с нашими коллегами и прояснить смысл этих заявлений".

