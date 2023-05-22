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Россия срочно эвакуирует из Белгородской области хранилище ядерных боеприпасов
22.05.2023 20:59 Раиса Вовк

Россия срочно эвакуирует из Белгородской области хранилище ядерных боеприпасов

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что россияне срочно проводят эвакуацию хранилища ядерных боеприпасов Белгород-22, расположенного в Белгородской области. Об этом он сказал в эфире телемарафона.
 
"В срочном режиме объект Белгород-22 - хранилище ядерных боеприпасов - рашисты также эвакуируют. Оно недалеко от Грайворона", - отметил Юсов.
 
По его словам, там хранилась часть боеприпасов для ядерного вооружения.
 
Представитель ГУР добавил, что ситуация в Белгородской области внесла "элементы паники" в ряды представителей российского руководства. Об этом свидетельствует эвакуация местного населения.
 
"Эвакуация военного объекта Белгород-22 - это также реакция. Мы понимаем, что для эвакуации такого рода объектов нужно иметь план, привлекать серьезную технику, количество личного состава", - подчеркнул Юсов.
 
Напомним, сегодня утром в селе Замостье Белгородской области РФ раздались взрывы, после чего в районе исчез свет. Бойцы Русского добровольческого корпуса показали кадры своей спецоперации в области.
 
Позже в ГУР заявили, что на территории России создается "полоса безопасности" для защиты украинцев. Как отметили в Офисе президента, Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области.

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