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Россия созвала заседание Совбеза ООН в связи с ударами США в Ираке и Сирии
03.02.2024 18:45 MIGnews.com

Россия созвала заседание Совбеза ООН в связи с ударами США в Ираке и Сирии

Россия в субботу, 3 февраля потребовала созвать "срочное" заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами США по Сирии и Ираку, заявил ее представитель в ООН.

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"Мы только что потребовали срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с угрозой миру и безопасности, созданной ударами США по Сирии и Ираку", - заявил в социальных сетях дипломат Москвы в ООН Дмитрий Полянский.
 

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