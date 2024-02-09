



Россия представляет "Орлан-10Э" на выставке WDS 2024 в Саудовской Аравии

Орлан-10Э предназначен для воздушного наблюдения и контроля за объектами и оборудованием в удаленных районах, обеспечивая гибкость и адаптируемость к различным задачам.



Его универсальность повышается за счет установки различного целевого оборудования, позволяющего вести дистанционное наблюдение за поверхностью Земли. Оснащенный гиростабилизированным и негиростабилизированным фото-, видео- и тепловизионным оборудованием, а также оборудованием радиомониторинга для стандартных систем сотовой связи GSM-900/1800, Orlan-10E также может осуществлять мониторинг электронного оборудования, работающего в широком диапазоне частот - от 30 до 3000 МГц.



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Основные преимущества этого БПЛА заключаются в его компактных размерах, малом весе и скрытности в сочетании с высокой надежностью и живучестью. Его также отличает высокая крейсерская скорость, экономичный режим зависания, высокая точность отслеживания маршрута и определения координат цели. Orlan-10E имеет защищенный цифровой помехоустойчивый канал связи, а его открытая конструкция и модульность бортовых систем открывают широкие возможности для модернизации.



При взлетной массе 18 кг и максимальной продолжительности полета до 10 часов Orlan-10E способен преодолеть максимальное расстояние в 300 км, при этом радиус эффективного действия (по радиоканалу) составляет до 100 км. Его скорость полета составляет от 70 до 150 км/ч, он может работать на высоте до 5 км над уровнем моря, устойчив к ветру со скоростью более 10 м/с у земли. Также следует отметить его устойчивость к различным погодным условиям: он способен работать при температурах от -30 °C до +40 °C. Запуск осуществляется с помощью катапульты, а приземление обеспечивается парашютом, что подчеркивает его адаптируемость к различным условиям и сценариям эксплуатации.

