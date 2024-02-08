



Россия потеряла Армению, только все еще не хочет это признать

Напомним, что на прошлой неделе Никол Пашинян подписал Закон о действии Римского статута на территории Армении. Теперь Путину в Ереван зась, а руки все тянутся.



В частности Россия настаивает на участии в качестве посредника в переговорах с Азербайджаном.



Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что российскому посредничеству в армяно-азербайджанских мирных переговорах “нет альтернативы”.



"Именно под эгидой России, по инициативе президента Владимира Путина были заложены основы урегулирования между Арменией и Азербайджаном", - заявил Галузин телеканалу "Россия-24".



"Мы надеемся, что в Ереване поймут, что реализация трехсторонних [российско-армяно-азербайджанских] соглашений, а не усилия по привлечению внерегиональных держав, в частности США и Евросоюза, является наиболее надежным путем к армянскому урегулированию. "Азербайджанская нормализация", - сказал он.



В России никак не поймут, что они уже - не альтернатива. После Нагорного Карабаха и Римского статута - уже нет.



