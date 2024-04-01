



Россия получила от Ирана новую партию запчастей к дронам-камикадзе

Число атак РФ по территории Украины может вскоре увеличиться. Причиной тому является недавний прибывший рейс из Ирана в Россию с компонентами к дронам-камикадзе. Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



По ее словам, Москва тесно сотрудничает с Тегераном и налаживает новые контакты по поддержанию агрессии против Украины.



"В последние дни мы наблюдали перелеты грузового борта из Тегерана в Москву, что говорит о том, что они готовы производить больше дронов. Враги продолжают собирать средства поражения на своей территории, они в активной работе", - отмечает Гуменюк.



В то же время она подчеркнула, что на сегодняшний день Россия наладила собственное производство дронов-камикадзе. Они маркируют их специфическими буквами.



Напомним, осенью прошлого года сообщалось, что россияне планируют увеличить производство беспилотников-камикадзе типа "Шахед". Согласно спутниковым снимкам, Российская Федерация продолжает строить завод по производству "шахедов". Международные санкции до сих пор не были введены.