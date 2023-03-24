



Россия обиделась на Словакию из-за передачи истребителей МиГ-29 Украине

Сегодня, 24 марта, Россия обвинила Словакию в нарушении двустороннего договора из-за поставок МиГ-29 Украине. Москва заявила, что без ее согласия такие соглашения запрещены, пишет "Медуза".



"Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 является "недружественным шагом" в отношении России и нарушением международных обязательств", - заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.



Как заявили в ведомстве, соглашение, заключенное между Словакией и Россией в 1997 году, запрещает любой из сторон без согласия другой стороны "передавать третьим странам вооружения и военную технику, полученные или приобретенные в результате двустороннего военно-технического сотрудничества".



"Рассчитываем эти действия Словакии как недружественный акт против Российской Федерации, направленный на разрушение двусторонних отношений", - заявили в ФСВТС.



Напомним, 23 марта Словакия доставила в Украину первые четыре из тринадцати истребителя МиГ-29.