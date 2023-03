Россия не закупает у Ирана ракеты, чтобы США не дали Украине дальнобойные ATACMS

Россия воздерживается от закупок баллистических ракет у Ирана из-за опасений, что после этого США начнут поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает Financial Times со ссылкой на представителей стран Запада.



По данным издания, Иран, поставляющий российской армии сотни беспилотников, готов к дальнейшему военному сотрудничеству, в том числе к поставкам баллистических ракет. В частности, отмечает газета, Москва и Тегеран уже рассматривали возможность обмена современных российских вооружений на иранские баллистические ракеты, однако переговоры зашли в тупик из-за потенциальных последствий такой сделки для обеих сторон.

Тем не менее, западные чиновники считают, что РФ может изменить свою позицию в отношении иранских ракет, поскольку нехватка собственных высокоточных боеприпасов становится все более острой.



“Русские в отчаянном положении. Им нужны ракеты”, — сказал один из собеседников газеты.



В то же время военные эксперты отмечают, что у стран Запада нет эффективных рычагов воздействия на Иран, которые позволили бы не допустить подобной сделки, поскольку страна и так находится под западными санкциями.



“Иран – одна из немногих стран, готовых продавать оружие России”, – сказал представитель министерства обороны США.



С осени 2022 года Россия использует для ударов по военным и энергетическим объектам Украины дроны-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, которые российские военные переименовывают в “Герань-1” и “Герань-2”. В феврале 2023 года The Guardian сообщил, что Иран передал России партию дальнобойных ударных беспилотников многократного использования.



О возможных поставках иранских баллистических ракет в середине октября 2022 года писал The Washington Post. Тогда сообщалось, что Иран собирается поставить России ракеты “Фатех-110” и “Зульфикар”, дальность которых составляет 300 и 700 километров соответственно.



Киев неоднократно просил у США ракеты ATACMS дальностью около 300 километров, однако американские власти отказывались от поставок этих боеприпасов из-за опасений, что Украина может начать наносить удары по объектам на территории России. Сейчас украинские военные используют для установок HIMARS ракеты GMLRS, дальность которых составляет около 80 километров. В феврале 2023 года стало известно, что США собираются передать Украине ракеты GLSDB. Их дальность составляет около 150 километров.