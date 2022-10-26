



Россия нанесла тренировочный ядерный удар под руководством Путина

Россия провела тренировочные пуски баллистических ракет с ядерными боеголовками. Удары в рамках учений наносили по полигону "Кура" на Камчатке.

Об этом говорится в сообщении Кремля, передает РИА-Новости.



За тренировочными пусками наблюдал и президент РФ Владимир Путин.



"Под руководством Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет", - говорится в сообщении.



Как утверждает Кремль, на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с "Плесецка" и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря.



"Под руководством Путина проводится тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника", - прокомментировал учения министр обороны РФ Сергей Шойгу.



Напомним, президент США Джо Байден считает, что Путин не пойдет на применение ядерного оружия в Украине. При этом сообщалось, что ядерный удар со стороны России изменит ход войны в Украине и, скорее всего, спровоцирует физический ответ со стороны украинских союзников и, возможно, НАТО.