



Россия начала новую информационную атаку россиян о Бахмуте

Россия запустила очередную информационную атаку в отношении Бахмута. В частности, страна-агрессор распространяет дезинформацию о якобы конфликтах между военно-политическим руководством Украины по поводу обороны города. Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр.



Маляр рассказала, как выглядит российская технология:

РФ запускает большое количество якобы инсайдерских данных о якобы противоречиях между военно-политическим руководством по поводу решений по Бахмуту. То есть о том, что вроде бы у президента Владимира Зеленского, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского разные позиции относительно решений по городу, а это не так.

Страна-агрессор дискредитирует лично Сырского.

Россия придумывает политические подтексты военных решений.

Захватчики пытаются показать, что они берегут своих, а украинское командование якобы не считается с жизнями. Хотя в действительности все наоборот. Об этом свидетельствует, в частности, соотношение погибших и тактика боевых действий.

Замминистра также объяснила цель распространения фейков:Посеять дискуссию в украинском обществе о том, стоит ли защищать Бахмут. РФ делает это путем вбросов о неважности этого направления. Однако, учитывая, сколько информационных усилий и ресурсов страна-агрессор в это привлекла - именно она считает это направление стратегическим.Посеять сомнение и недоверие к украинским военным решениям и людям, которые их принимают. По ее словам, в эту ловушку наше демократическое общество всегда попадает.Однако Маляр подчеркнула, что украинцы просто должны доверять решениям военных. Это их ответственность.