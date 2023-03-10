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Россия начала новую информационную атаку россиян о Бахмуте
10.03.2023 14:28 Раиса Вовк

Россия начала новую информационную атаку россиян о Бахмуте

Россия запустила очередную информационную атаку в отношении Бахмута. В частности, страна-агрессор распространяет дезинформацию о якобы конфликтах между военно-политическим руководством Украины по поводу обороны города. Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр.

Маляр рассказала, как выглядит российская технология:

  • РФ запускает большое количество якобы инсайдерских данных о якобы противоречиях между военно-политическим руководством по поводу решений по Бахмуту. То есть о том, что вроде бы у президента Владимира Зеленского, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского разные позиции относительно решений по городу, а это не так.
  • Страна-агрессор дискредитирует лично Сырского.
  • Россия придумывает политические подтексты военных решений.
  • Захватчики пытаются показать, что они берегут своих, а украинское командование якобы не считается с жизнями. Хотя в действительности все наоборот. Об этом свидетельствует, в частности, соотношение погибших и тактика боевых действий.
Замминистра также объяснила цель распространения фейков:

Посеять дискуссию в украинском обществе о том, стоит ли защищать Бахмут. РФ делает это путем вбросов о неважности этого направления. Однако, учитывая, сколько информационных усилий и ресурсов страна-агрессор в это привлекла - именно она считает это направление стратегическим.

Посеять сомнение и недоверие к украинским военным решениям и людям, которые их принимают. По ее словам, в эту ловушку наше демократическое общество всегда попадает.

Однако Маляр подчеркнула, что украинцы просто должны доверять решениям военных. Это их ответственность.

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