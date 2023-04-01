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Россия на месяц возглавила Совбез ООН
01.04.2023 11:17 Евгения Маркова

Россия на месяц возглавила Совбез ООН

Страна-агрессор Россия в течение месяца будет председательствовать в Совете безопасности ООН. Об этом говорится в сообщении ООН в Twitter в субботу, 1 апреля.

"Россия принимает на себя председательство по условиям очередности в Совете безопасности в апреле месяце", – говорится в сообщении.

Известно, что в состав Совбеза ООН входят 10 ротируемых и пять постоянных членов, включая Россию, Великобританию, Францию, США и Китай, которые обладают правом вето. В текущем месяце Россия возглавила исполнительный орган ООН, заменив Мозамбик.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия все же будет председательствовать в Совбезе ООН, то ее нужно загнать в угол с помощью процедур и не дать возможность продвигать ложные нарративы о войне против Украины.

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