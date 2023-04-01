Россия на месяц возглавила Совбез ООН
Страна-агрессор Россия в течение месяца будет председательствовать в Совете безопасности ООН. Об этом говорится в сообщении ООН в Twitter в субботу, 1 апреля."Россия принимает на себя председательство по условиям очередности в Совете безопасности в апреле месяце", – говорится в сообщении.
Известно, что в состав Совбеза ООН входят 10 ротируемых и пять постоянных членов, включая Россию, Великобританию, Францию, США и Китай, которые обладают правом вето. В текущем месяце Россия возглавила исполнительный орган ООН, заменив Мозамбик.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия все же будет председательствовать в Совбезе ООН, то ее нужно загнать в угол с помощью процедур и не дать возможность продвигать ложные нарративы о войне против Украины.