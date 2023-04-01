



Россия на месяц возглавила Совбез ООН

Страна-агрессор Россия в течение месяца будет председательствовать в Совете безопасности ООН. Об этом говорится в сообщении ООН в Twitter в субботу, 1 апреля.

Russia assumes the rotating presidency of the Security Council for the month of April.



Follow @RussiaUN for updates. https://t.co/HY9A9l8bCM pic.twitter.com/absWJ9rXcq — United Nations (@UN) April 1, 2023