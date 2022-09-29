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"Россия и Зимбабве - братья по оружию"
29.09.2022 17:17 Ольга Белозерова

"Россия и Зимбабве - братья по оружию"

Зимбабве поддержало позицию России в отношении ситуации в Украине. 

Об этом заявил председатель Национального собрания парламента Зимбабве Джейкоб Муденда, сообщает "Интерфакс".

"Он (президент Зимбабве - прим. ред.) обязал меня напомнить о том, что мы поддерживаем Российскую Федерацию. Мы понимаем, что причиной этого конфликта являются вопросы безопасности, а именно расширение НАТО к границам России при руководящей роли США", - заявил Муденда.

Отдельно он отметил, что, как и Россия, Зимбабве борется с санкциями.

"В этом смысле мы своего рода братья по оружию - мы, как и вы, также боремся против санкций, наложенных на нашу страну", - сказал представитель Зимбабве. 

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