



"Россия и Зимбабве - братья по оружию"

Зимбабве поддержало позицию России в отношении ситуации в Украине.



Об этом заявил председатель Национального собрания парламента Зимбабве Джейкоб Муденда, сообщает "Интерфакс".



"Он (президент Зимбабве - прим. ред.) обязал меня напомнить о том, что мы поддерживаем Российскую Федерацию. Мы понимаем, что причиной этого конфликта являются вопросы безопасности, а именно расширение НАТО к границам России при руководящей роли США", - заявил Муденда.



Отдельно он отметил, что, как и Россия, Зимбабве борется с санкциями.



"В этом смысле мы своего рода братья по оружию - мы, как и вы, также боремся против санкций, наложенных на нашу страну", - сказал представитель Зимбабве.