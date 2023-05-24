



Россия и Китай подпишут двусторонние соглашения, несмотря на критику Запада

Россия и Китай намерены подписать ряд двусторонних соглашений в среду во время визита российского премьер-министра в Пекин, что обещает более тесное сотрудничество, даже несмотря на то, что Запад по-прежнему критически относится к их связям на фоне войны на Украине .



По данным российского правительства , премьер-министр Михаил Мишустин находится с визитом в Пекине, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном.



"По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних соглашений", — сообщило российское информационное агентство "Интерфакс", не вдаваясь в подробности.



Визит проходит на фотоне того, как Россия и Китай яростно отреагировали на заявления, сделанные на выходных Большой семерки, которые выделили их по целому ряду вопросов, включая Украину, ядерное оружие и экономическое принуждение.



Си посетил Россию в марте и провел переговоры с "дорогим другом" президентом Владимиром Путиным после того, как взял на себя обязательство о "безграничном" партнерстве незадолго до нападения России на Украину в 2022 году, которое Москва называет "специальной военной операцией".



Пекин отвергает попытки Запада связать свое партнерство с Москвой с Украиной, настаивая на том, что их отношения не нарушают международные нормы, Китай имеет право сотрудничать с тем, с кем он выбирает, и их отношения не направлены на какие-либо третьи страны.



В знак поддержки китайский премьер во вторник направил поздравительное письмо китайско-российскому бизнес-форуму в Шанхае, на котором присутствовал Мишустин и большая группа российских магнатов, заявив, что Китай готов расширять двусторонние экономические и торговые обмены.



Согласно данным китайской таможни, в апреле экспорт Китая в Россию продолжил расти, увеличившись на 153,1% по сравнению с прошлым годом после более чем удвоения в марте.



В этом году поставки энергоносителей из России в Китай, по прогнозам, увеличатся на 40%, и две страны обсуждают вопрос о поставках в Россию технологического оборудования, сообщило информационное агентство "Интерфакс".



Углубление связей с Китаем является стратегическим курсом для Москвы, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, который провел в понедельник переговоры с Чэнь Вэньцином, членом Политбюро Коммунистической партии Китая, курирующим полицию, юридические вопросы и разведку.



