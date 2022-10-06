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Россия хочет тайное голосование в ООН по поводу аннексии части Украины
06.10.2022 08:35 Ольга Белозерова

Россия хочет тайное голосование в ООН по поводу аннексии части Украины

Российская Федерация лоббирует проведение тайного, а не публичного, голосования, когда Генеральная Ассамблея ООН будет рассматривать вопрос об осуждении России за аннексию украинских территорий. 

Об этом сообщает Reuters.

Напомним, что Россия "присоединила" к себе часть украинских территорий, после проведения там "референдумов". Эти действия осудили в Украине и на Западе.

Резолюция ГА ООН, разработанная западными странами, осуждает "незаконные референдумы и попытку незаконной аннексии" территорий, где проводилось голосование. 

 

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