



Россия хочет получить у КНДР оружие в обмен на продовольствие — Кирби

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Владимир Путин, скорее всего, отправит в Пхеньян продовольствие в обмен на боеприпасы, пишет Politico.



Белый дом сообщил в четверг, что Россия стремится приобрести больше боеприпасов у Северной Кореи, чтобы поддержать свою войну с Украиной.



Развитие событий происходит, когда Москва обратилась за помощью к другим странам, таким как Иран, поскольку она продолжает расходовать вооружение и боеприпасы на поле боя.



"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Северная Корея будет оказывать дальнейшую поддержку военным операциям России против Украины, и у нас есть новая информация о том, что Россия активно стремится приобрести у Северной Кореи дополнительные боеприпасы", — сказал Кирби.



Помощь со стороны Северной Кореи позволит российским войскам пополнить свои запасы перед ожидаемым весной наступлением Украины.



В декабре администрация Байдена обвинила Пхеньян в поставках боевых ракет и реактивных снарядов группе Вагнера, пророссийской наемнической группировке, которая вела основную часть боевых действий в украинском Бахмуте.



Возможная сделка между Россией и Северной Кореей якобы была заключена при посредничестве словацкого торговца оружием Ашота Мкртычева, в результате чего США наложили на него санкции в четверг.



"Схемы, подобные оружейной сделке, проводимой этим человеком, показывают, что Путин обращается к поставщикам последней инстанции, таким как Иран и КНДР", — заявила министр финансов Джанет Йеллен.

