



Россия готовит массовые кибератаки на Польшу, страны Балтии и Украину

Россияне готовят массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины, Польши и стран Балтии. Об этом сообщает Главное управление разведки.



"Кремль планирует осуществить массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры украинских предприятий и учреждений критической инфраструктуры союзников Украины. В первую очередь, удар будет направлен на предприятия энергетической отрасли", - говорится в сообщении, где указывают, что РФ использует опыт кибератак на энергосистемы Украины 2015 и 2016 годов.



Также, по данным разведчиков, Кремль намерен увеличить интенсивность DDoS-атак на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины, прежде всего, Польши и стран Балтии.



"Враг попытается усилить эффект ракетных ударов по объектам электрообеспечения, прежде всего, в восточном и южном регионах Украины. Командование оккупантов убеждено, что это приведет к замедлению наступательных действий ВСУ", - добавляют в ГУР.



Как сообщалось, СБУ разоблачила в Киеве агентурную группу ФСБ, передававшую врагу координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона. СБУ сработали на опережение - своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали предателей.