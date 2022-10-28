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Россия готова возобновить переговоры с Украиной и США - МИД Китая
28.10.2022 18:27 Ольга Белозерова

Россия готова возобновить переговоры с Украиной и США - МИД Китая

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что российская сторона выразила готовность "вести диалог и возобновить переговоры" с Украиной и США. 

Как сообщает агентство "Синьхуа", Вэньбинь заявил, что накануне состоялся разговор главы МИД Китая Ван И и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Представитель китайского МИДа отметил, что Китай приветствует готовность России к возобновлению переговоров.

"Китай приветствует это и надеется, что соответствующие стороны активизируют дипломатические усилия, чтобы как можно скорее разрядить или даже разрешить ситуацию посредством переговоров и другими политическими методами", - заявил он. 

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