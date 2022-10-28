



Россия готова возобновить переговоры с Украиной и США - МИД Китая

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что российская сторона выразила готовность "вести диалог и возобновить переговоры" с Украиной и США.



Как сообщает агентство "Синьхуа", Вэньбинь заявил, что накануне состоялся разговор главы МИД Китая Ван И и главы МИД РФ Сергея Лаврова.



Представитель китайского МИДа отметил, что Китай приветствует готовность России к возобновлению переговоров.



"Китай приветствует это и надеется, что соответствующие стороны активизируют дипломатические усилия, чтобы как можно скорее разрядить или даже разрешить ситуацию посредством переговоров и другими политическими методами", - заявил он.