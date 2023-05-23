



Россия давит на Индию, чтобы не попасть в черный список FATF

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF в начале 2023 года приостановила членство России в организации. По данным Bloomberg, сейчас Кремль кулуарно пытается давить на другие страны, в частности, Индию, чтобы не допустить следующего шага – попадания в черный список FATF.



Ссылаясь на источники и полученные документы, Bloomberg утверждает, что Кремль фактически шантажирует Индию, угрожая прекратить сотрудничество в сферах обороны, энергетики и транспорта, если FATF добавит Россию в черный список.



В письме, отправленном в Индию в начале мая, Россия указала, что Индия пользуется "особым авторитетом" в FATF, но, "к сожалению", не выступила против приостановления членства России.



Среди проектов с Индией, которые могут оказаться под угрозой, Россия указала:

сотрудничество между "Роснефтью" и нефтеперерабатывающей компанией Nayara Energy Limited;

экспорт российского вооружения и военной техники в Индию;

новые совместные авиапроекты, представленные на февральской выставке Aero India 2023;

работа АЭС Куданкулам с российскими реакторами ВВЭР-1000;

транспортное соглашение между РЖД и Container Corporation of India в рамках торгового коридора "Север – Юг".

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force – FATF) – межправительственная организация, занимающаяся установлением мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Она осуществляет оценки соответствия национальным системам этим стандартам. Ее основали в 1989 году, штаб-квартира находится в Париже. Пленарные заседания FATF, на которых принимаются решения, проводятся трижды в год.



В черном списке FATF находятся три государства: Северная Корея, Иран и Мьянма. Нахождение страны в черном списке напрямую влияет на ее банковскую систему и международную торговлю. Любые платежи, отправленные на счета банков находящейся в этом списке страны попадают под подозрение, и их выполнение может быть остановлено.



Россия предупредила, что попадание даже в серый список FATF создаст значительные трудности для этих проектов.



Отчет Международного валютного фонда за 2021 год установил, что попадание в серый список сопровождается более тщательными требованиями к мониторингу и приводит к "значительному и статистически значимому сокращению притока капитала".