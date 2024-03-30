



Российское вето останавливает мониторинг ООН по ядерным санкциям против КНДР

На этой неделе Россия наложила вето на ежегодное продление полномочий группы экспертов, которой поручено следить за соблюдением санкций ООН против Северной Кореи в связи с ее ядерной программой и программой создания баллистических ракет.



Тринадцать членов Совета Безопасности ООН проголосовали за продление мандата группы еще на один год, Китай воздержался.



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Северная Корея находится под санкциями за свои баллистические ракеты и ядерные программы с 2006 года, и голосование не влияет на сами санкции. Группа, состоящая из независимых экспертов, осуществляет надзор уже 15 лет, дважды в год отчитываясь перед Советом Безопасности.



Эксперты также дают рекомендации о том, как лучше реализовать меры. Россия наложила вето на фоне утверждений о том, что Северная Корея передала России оружие для использования в ходе вторжения в Украину. И Россия, и Северная Корея отрицают эти утверждения.



Посол Южной Кореи в ООН Чжун Кук Хван осудил результаты голосования. "Это возмутительно и не имеет никакого смысла, учитывая продолжающееся и ускоренное развитие северокорейской ядерной и ракетной программ", - сказал он. "Пхеньян открыто осуждает авторитет Совета Безопасности и проводит все более опасную и агрессивную ядерную политику, в частности, направленную против Республики Корея".



Текущий мандат комиссии истекает 30 апреля. В их последнем докладе, опубликованном в марте этого года, рассматривались предполагаемые кибератаки Северной Кореи с целью дальнейшего укрепления ее программы создания ядерного оружия.



Посол России в ООН Василий Небензя не верит в независимость группы. "Ее работа все больше сводится к подыгрыванию западным подходам, перепечатке предвзятой информации, анализу газетных заголовков и некачественных фотографий", - заявил Небензя в Совете Безопасности перед голосованием в четверг, сообщает Reuters.

